Advertisement

لبنان

أصاب 3 مواقع عسكريّة... "حزب الله" يُمطر إسرائيل بالصواريخ (فيديو)

Lebanon 24
21-09-2024 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1249698-638625276278445454.jpg
Doc-P-1249698-638625276278445454.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل بصواريخ "الكاتيوشا".
 
 
كما أعلن "الحزب" أنّه "استهدف مركز تموضع كتيبة الإستطلاع 631 التابع للواء غولاني في ثكنة ‏راموت نفتالي بصلية من صواريخ "الكاتيوشا".
 
 
كذلك، أفاد "الحزب" أنّه "قصف بالأسلحة الصاروخية ثكنة زرعيت وحقق إصابة مباشرة".
 
 
وفي هذا السياق، أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية عن إطلاق صواريخ من لبنان، واندلاع حرائق في ثلاثة مواقع إسرائيلية.
 
 
وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى سقوط عدد من الصواريخ في مناطق متفرقة في الجليل الأعلى نجم عنها اندلاع حرائق.
 
 
وقالت "القناة 12 الإسرائيلية" عن إصابة مبنى في منطقة راموت نفتالي جراء القصف الصاروخيّ. (رصد لبنان 24)
 
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-09-21
09:23 | 2024-09-21
09:20 | 2024-09-21
09:16 | 2024-09-21
09:10 | 2024-09-21
09:01 | 2024-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24