أصاب 3 مواقع عسكريّة... "حزب الله" يُمطر إسرائيل بالصواريخ (فيديو)

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل بصواريخ "الكاتيوشا".

كما أعلن "الحزب" أنّه "استهدف مركز تموضع كتيبة الإستطلاع 631 التابع للواء غولاني في ثكنة ‏راموت نفتالي بصلية من صواريخ "الكاتيوشا".

كذلك، أفاد "الحزب" أنّه "قصف بالأسلحة الصاروخية ثكنة زرعيت وحقق إصابة مباشرة".

وفي هذا السياق، أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية عن إطلاق صواريخ من لبنان، واندلاع حرائق في ثلاثة مواقع إسرائيلية.



وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى سقوط عدد من الصواريخ في مناطق متفرقة في الجليل الأعلى نجم عنها اندلاع حرائق.

وقالت "القناة 12 الإسرائيلية" عن إصابة مبنى في منطقة راموت نفتالي جراء القصف الصاروخيّ. (رصد لبنان 24)