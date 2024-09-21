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لبنان

يوم غدّ... ماذا سيشهد الطريق في الكرنتينا؟

Lebanon 24
21-09-2024 | 08:25
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
ستقيم جمعية بيروت ماراثون تمارين تدريبية ضمن برنامج تدريبي للعدّائين والعدّاءات الذين يرغبون المشاركة للمرة الأولى في سباق الماراثون لمسافة 42,195/كلم وذلك خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون.
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لذلك تتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
- إقفال طريق الكرنتينا البحرية قرب غاليري فانليان حتى آيشتي، اعتبارا من الساعة 6,00 صباحا ولغاية الساعة 9,00 صباحا، وذلك بتواريخ:
22/9 و6-13و20/10/2024. 
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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