يوم غدّ... ماذا سيشهد الطريق في الكرنتينا؟

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:ستقيم جمعية بيروت ماراثون تمارين تدريبية ضمن برنامج تدريبي للعدّائين والعدّاءات الذين يرغبون المشاركة للمرة الأولى في سباق الماراثون لمسافة 42,195/كلم وذلك خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون.لذلك تتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:- إقفال طريق الكرنتينا البحرية قرب غاليري فانليان حتى آيشتي، اعتبارا من الساعة 6,00 صباحا ولغاية الساعة 9,00 صباحا، وذلك بتواريخ:22/9 و6-13و20/10/2024.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.