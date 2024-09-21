خلف جدد الدعوة لانتخاب رئيس: حان وقت إنقاذ الوطن

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قال النائب ملحم خلف في بيان في اليوم 611 لوجوده في مجلس النواب: "الانقاذ ثم الانقاذ، اليوم قبل الغد. جميعنا في خطر".أضاف: "حضرة السيد رئيس مجلس النواب، اسرع في تحديد موعد لانتخاب رئيس للجمهورية. سقطت الشكليات امام هذا السيل من الدم البريء. نحن بحاجة الى بعضنا البعض. انها ساعة الحقيقة التي لا ترتبط لا بشكلية من هنا ولا بشرط من هناك. وانتم أيها النواب، عليكم جميعاَ أن تحضروا الى المجلس ولا تخرجوا منه حتى اعلان اسم الرئيس المنتخب. فبهذا الانتخاب نبني المدماك الاول في استعادة الدولة القادرة والعادلة، ونُحصّن انفسنا في وجه عدونا الغاصب. بهذا الانتخاب يُحصن بعضُنا بعضَنا الاخر ونواجه هذه الوحشية المتفلتة بحق أهلنا الذين ينتظرون بارقة امل في خضم هذا الكم من المآسي: حان وقت صحوة الضمير ! حان وقت إنقاذ الوطن".وختم: "ما أرهبها ساعةَ… خاصة ان تخاذلتم وبقيتم خارج المجلس... ولكنكم لن تتخاذلوا...".