الحصيلة ارتفعت... كم أصبح عدد شهداء "غارة الضاحية"؟

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث جديد لحصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت امس، وفيه ان عدد الشهداء ارتفع إلى سبعة وثلاثين شخصا.

تجدر الاشارة الى ان أعمال رفع الانقاض مستمرة وبشكل متواصل حتى الساعة.