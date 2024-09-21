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لبنان

حميه تفقد أعمال الإنقاذ في الجاموس: أين القانون الدولي والانساني والعالم من هذه الجريمة؟

Lebanon 24
21-09-2024 | 09:20
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جال وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه قبل ظهر اليوم في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية، وتفقد أعمال الإنقاذ بعد الغارة التي أدت الى استشهاد وإصابة العشرات. 

وكان لحميه كلمة قال فيها: "ما قام به العدو من قصف لمجمع سكني هو مجزرة حقيقية طالت اطفالا ونساء ورجالا عزل كانوا في منازلهم. العدو الإسرائيلي لا يوفر أي منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية ولا في غيرها". 
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أضاف: "حتى الآن تم انتشال 26 شهيدا من أطفال ونساء ورجال من تحت الركام. فأين القانون الدولي والانساني، وأين الإنسانية العالمية التي يتباهون بها وأين المجتمع الدولي من هذه الجريمة؟"

وردا على سؤال قال: "أمس ألقى معالي وزير الخارجية اللبنانية كلمة في مجلس الأمن وصف فيها الواقع الحقيقي للعدو الاسرائيلي وماذا يفعل في لبنان والمنطقة. العدو الإسرائيلي يجر المنطقة الى الحرب".

وأشار إلى أن "الرئيس نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء أمس اشار الى إمكانية توجهه إلى حضور الجمعية العمومية للأمم المتحدة". 

وردا على سؤال عن المعلومات التي تحدثت عن تلقي الحكومة رسائل بتوسيع الحرب قال: "منذ صناعة هذا الكيان على حدودنا والتهديد مستمر وقائم منه، وفظاعة عدوانه اليوم تطال الإنسانية، فالأطفال والنساء هم في صلب أهدافه".
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