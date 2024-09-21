Advertisement

لبنان

"الريجي" أشرفت على عملية استلام محاصيل التبغ في الجنوب

Lebanon 24
21-09-2024 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1249738-638625344759532617.jpg
Doc-P-1249738-638625344759532617.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشرف المدير العام لادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية المهندس ناصيف سقلاوي يرافقه مدير التبغ الورقي المهندس عبد المولى المولى على عملية استلام محاصيل التبغ في الجنوب، في جولة تفقدية على لجان شراء التبغ في الجنوب: في صريفا، صديقين، تبنين، بير السلاسل، حيث قدم التوجيهات اللازمة من اجل حسن سير العمل والطلب الى خبراء الشراء ادراك معاناة المزارعين في هذه الظروف الصعبة.
Advertisement

وشكر المزارعون لسقلاوي مبادرة "الريجي" بالاسراع في توقيت شراء محصولهم وبالاسعار التشجيعية التي يقبضونها.

بدوره اعلن سقلاوي ان "إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي"، قررت الاستمرار في تسلّم التبغ من المزارعين الجنوبيين خلال ايام العطلة الأسبوعية"، مشيرا الى ان "الريجي اتخذت هذا القرار انطلاقاً من حرصها على تسريع وتيرة تسليم المزارعين محاصيلهم، لما لذلك من ايجابيات عليهم وعلى سلامة محاصيلهم".

هذا والتقى سقلاوي بالنائب أشرف بيضون في مركز تبنين الذي أثنى أيضا على جهود الريجي مع مزارعي التبغ. كما زار بيضون مركز استلام محاصيل التبغ في صريفا والتقى الخبير في مصلحة الريجي هشام عزالدين.

وتجدر الاشارة الى ان لجان شراء التبغ مستمرة في عملها يومي السبت والاحد.

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:49 | 2024-09-21
02:00 | 2024-09-21
11:44 | 2024-09-21
11:44 | 2024-09-21
11:42 | 2024-09-21
11:36 | 2024-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24