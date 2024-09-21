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لبنان
جنبلاط استقبل بخاري في كليمنصو
Lebanon 24
21-09-2024
|
10:29
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استقبل الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط السفير السعودي وليد بخاري، في كليمنصو.
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