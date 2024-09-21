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ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ تقارير إعلامية إسرائيلية كشفت بعض التفاصيل بشأن الضربة الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي أدت إلى استشهاد عدد من قادة قوة الرضوان العسكرية، التابعة لحزب الله.وذكرت تقارير أن "مصدرا استخباريا موثوقا نقل معلومة بشأن اجتماع قادة الرضوان في الضاحية الجنوبية".وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قرر تنفيذ العملية "على الفور"، مشيرة إلى أنه تم إعداد "خطة الاغتيال في وقت قصير وصادق عليها رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي".وكان هاليفي قال في وقت سابق إن الجيش الإسرائيلي "اغتنم الفرصة بعد أن علم بعقد اجتماع سري نادر لكامل قيادة قوة الرضوان". (سكاي نيوز)