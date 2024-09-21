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لبنان

صاروخ "ضخم" في جنوب لبنان.. صورة له والجيش يُفكّكه!

Lebanon 24
21-09-2024 | 12:34
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فكّكت وحدات من الجيش صاروخاً وذلك عقب سقوطه من طائرة حربية إسرائيلية معادية على طريق عام حاصبيا.
 
وعلى الأثر، عمل الجيش على رفع الصاروخ من المكان الذي تبين أن وزنه يتجاوز الـ1 طن.
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