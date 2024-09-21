صاروخ "ضخم" في جنوب لبنان.. صورة له والجيش يُفكّكه!

فكّكت وحدات من الجيش صاروخاً وذلك عقب سقوطه من طائرة حربية إسرائيلية معادية على طريق عام حاصبيا.

وعلى الأثر، عمل الجيش على رفع الصاروخ من المكان الذي تبين أن وزنه يتجاوز الـ1 طن.