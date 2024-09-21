"القسام" تعزي "الحزب" باستشهاد ابراهيم عقيل: فلسطين لن تنسى كل من وقف إلى جانبها وساندها

تقدمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بالتعزية لحزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله، والشعب اللبناني، باستشهاد العشرات وجرح الآلاف في انفجارات أجهزة "البجير" واللاسلكي الثلاثاء والأربعاء.

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كما عزت القسام، باستشهاد القائد في حزب الله إبراهيم عقيل، ومعاونه القائد أحمد وهبي. وقالت في بيان: "تحفظ القسام للحاج عبد القادر (ابراهيم عقيل) دوره المهم الذي اضطلع به من أجل فلسطين؛ والخدمات الجليلة التي قدمها لفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان، علاوةً على إشرافه على خطة تحرير الجليل؛ أول مشروع عربي يهدف لتحرير جزء من أرض فلسطين". كما عزت القسام، باستشهاد القائد في حزب الله إبراهيم عقيل، ومعاونه القائد أحمد وهبي. وقالت في بيان: "تحفظ القسام للحاج عبد القادر (ابراهيم عقيل) دوره المهم الذي اضطلع به من أجل فلسطين؛ والخدمات الجليلة التي قدمها لفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان، علاوةً على إشرافه على خطة تحرير الجليل؛ أول مشروع عربي يهدف لتحرير جزء من أرض فلسطين".