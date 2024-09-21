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لبنان

"القسام" تعزي "الحزب" باستشهاد ابراهيم عقيل: فلسطين لن تنسى كل من وقف إلى جانبها وساندها

Lebanon 24
21-09-2024 | 12:39
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تقدمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بالتعزية لحزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله، والشعب اللبناني، باستشهاد العشرات وجرح الآلاف في انفجارات أجهزة "البجير" واللاسلكي الثلاثاء والأربعاء.
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كما عزت القسام، باستشهاد القائد في حزب الله إبراهيم عقيل، ومعاونه القائد أحمد وهبي. وقالت في بيان: "تحفظ القسام للحاج عبد القادر (ابراهيم عقيل) دوره المهم الذي اضطلع به من أجل فلسطين؛ والخدمات الجليلة التي قدمها لفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان، علاوةً على إشرافه على خطة تحرير الجليل؛ أول مشروع عربي يهدف لتحرير جزء من أرض فلسطين".
 
 
وأضافت: "وإننا نقدر لإخواننا في لبنان دفعهم لهذه الأثمان دفاعاً عن الأقصى ونصرة لشعب غزة؛ وتأكيدهم المستمر على عدم وقف جبهة الإسناد إلا بوقف العدوان على غزة مهما كانت التضحيات، وإننا على ثقة بأن هذه الضربات ستزيدهم قوةً وصلابةً وإصراراً على مواصلة المقاومة على طريق القدس، ونقول لهم بأن فلسطين لن تنسى كل من وقف إلى جانبها وساندها خلال محنتها في وجه الإرهاب الصهيوني، ونحن على ثقة بأن هذا العدو بمغامراته غير المحسوبة وعربدته في المنطقة ليعجّل بنهايته واندحاره عن أرضنا ومقدساتنا".
 

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