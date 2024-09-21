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لبنان

"هجوم واسع".. هذا موعد ردّ "حزب الله" على ضربة الضاحية!

Lebanon 24
21-09-2024 | 13:18
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن المسؤولين الأمنيين في إسرائيل يُقدّرون أن ردّ حزب الله على استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت، قد يتمّ يوم غد الأحد أو خلال 24 ساعة.
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وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيليّ يستعدّ لهجوم واسع من "حزب الله"، معلنة أنه سوف تطرأ تغييرات على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
 
ويأتي هذا الكلام وسط تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الهجمات المكثفة، مساء السبت، على مناطق عدة في جنوب لبنان، مستهدفاً أكثر من 15 بلدة.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ الجيش يهاجم أهدافاً لـ"حزب الله"، في حين أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إن "الهجوم الحالي على لبنان يأتي عقب رصد تحرّكات لحزب الله لإطلاق موجة واسعة من الصواريخ". 
 
وأوضحت الهيئة نقلاً عن مصدر عسكري إنه "تم اتخاذ قرارٍ برفع وتيرة العمل ضد لبنان وملاحقة حزب الله".
 
(رصد لبنان24)

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