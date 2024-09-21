" له إسهامات بارزة في دعم المقاومة الفلسطينية".. سرايا القدس تنعى إبراهيم عقيل

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، "إلى الشعب الفلسطيني المجاهد وإلى الأمة العربية والإسلامية، الشهيد القائد الجهادي الكبير في المقاومة الإسلامية ابراهيم عقيل "الحاج عبد القادر"، ورفاقه الشهداء، الذين ارتقوا في غارةٍ صهيونيةٍ نفذها طيران العدو الصهيوني تجاه ضاحية بيروت الجنوبية يوم الجمعة".

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وقالت في بيان: "بعد رحلة حافلة بالجهاد والمقاومة، شارك خلالها مجاهداً وقائداً في تأسيس العمل الإسلامي بلبنان وقيادة العمليات البطولية خلال التصدي لاجتياح العدو الصهيوني لبيروت. وتدرج بالعمل في مجمل العمليات والمعارك التي خاضها إخواننا في حزب الله منذ التأسيس، ليكون بذلك أحد أعمدة المقاومة الإسلامية في لبنان، وأحد رموز وقادة محور المقاومة الذين كان لهم إسهامات بارزة على صعيد تطوير قدرات حزب الله، ودعم المقاومة الفلسطينية".



وأضاف البيان: "إن العدو الصهيوني قد اقترف باغتيال القائد الكبير" الحاج ابراهيم عقيل" ورفاقه القادة والمجاهدين جريمة حمقاء ستطارده اللعنات وتغرق كبرياءه وتكسر شوكته. وإننا في سرايا القدس نؤكد أن استشهاد القادة وتقدمهم الصفوف دليل على صدق الجهاد وإخلاص العمل، وأن وسام الشهادة الذي منحه الله للشهداء بعد هذه الرحلة الطويلة الممتدة في مقارعة العدو الصهيوني هي جائزة الله لعباده المخلصين المجاهدين الأبرار".



وختم: "عهدنا في سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية بمواصلة طريق القدس "طريق الشهداء"، والاستمرار في جهادنا ودفاعنا عن فلسطين ومقدساتها حتى تحرير كامل التراب من دنس الصهاينة الغاصبين".