"توسيع القتال مع لبنان".. إعلان إسرائيليّ عاجل!

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت في بيان، أنّ "قائد القيادة الشمالية أوري غوردين أجرى اليوم جلسة لتقييم الوضع وجولة على الحدود اللبنانية برفقة قادة الألوية وقادة آخرين".

وأشار جيش العدو إلى أنه "جرى تقييم الوضع وجولات إضافية في إطار الاستعدادات لتوسيع القتال على الجبهة الشمالية مع لبنان"، مشيراً إلى أنه "سوف يتم تطبيق سلسلة تعليمات جديدة من حيفا إلى الحدود مع لبنان".

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"رد قريب من حزب الله"

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن المسؤولين الأمنيين في إسرائيل يُقدّرون أن ردّ حزب الله على استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت، قد يتمّ يوم غد الأحد أو خلال 24 ساعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيليّ يستعدّ لهجوم واسع من "حزب الله"، معلنة أنه سوف تطرأ تغييرات على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

ويأتي هذا الكلام وسط تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الهجمات المكثفة، مساء السبت، على مناطق عدة في جنوب لبنان، مستهدفاً أكثر من 15 بلدة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ الجيش يهاجم أهدافاً لـ"حزب الله"، مشيراً إلى أنه "تمت مهاجمة أكثر من 400 منصة إطلاق تابعة لحزب الله، اليوم".

من ناحيتها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن "الهجوم الحالي على لبنان يأتي عقب رصد تحرّكات لحزب الله لإطلاق موجة واسعة من الصواريخ".

وأوضحت الهيئة نقلاً عن مصدر عسكري إنه "تم اتخاذ قرارٍ برفع وتيرة العمل ضد لبنان وملاحقة حزب الله".