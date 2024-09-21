عن "إجتماع الضاحية".. إليكم ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن التأهب بلغ ذروته في إسرائيل، مشيرة إلى أنّ الجيش الإسرائيلي كشف أنه بات في "أعلى حالة تأهب ممكنة".

وأوضحت الصحيفة أن ما يبدو هو أن الأيام المقبلة سُتحدّد إلى حد كبير إلى أين ستصل المواجهة مع "حزب الله" وإلى أي مدى ستتوسع، وقالت: "تشير التقديرات إلى أنّ حزب الله سيزيد من نطاق هجماته لكن هذا لا يعني أن الأمر سينتهي عند هذا الحد".

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وأكمت: "من ناحية أخرى، اتخذ الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة نهجاً مختلفاً في الشمال، وفي موجات هجماته - بما في ذلك هذا المساء - يحرم حزب الله من قاذفات قصيرة ومتوسطة المدى. إنّ هذه الهجمات تهدف إلى إلحاق الضرر بقدرة حزب الله على الرد على إسرائيل".

ورأت الصحيفة أن إسرائيل قامت ببناء قدرة استخباراتية ضد "حزب الله" منذ حرب لبنان الثانية عام 2006، مشيرة إلى أن "إسرائيل تجني الثمار في هذه الأيام"، وتابعت: "إن اجتماع قادة قوة الرضوان الذي عُقد أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت قد يكونُ بمثابة إقرار لخطط الحرب. الحقيقة أن الهجوم الذي تمّ فيه القضاء على القيادة العليا للقوة المذكورة وعلى رأسها إبراهيم عقيل، أحبط أيضاً الموافقة على خُطط هؤلاء القادة".

توسيع القتال

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ "قائد القيادة الشمالية أوري غوردين أجرى اليوم جلسة لتقييم الوضع وجولة على الحدود اللبنانية برفقة قادة الألوية وقادة آخرين".

وأشار جيش العدو إلى أنه "جرى تقييم الوضع وجولات إضافية في إطار الاستعدادات لتوسيع القتال على الجبهة الشمالية مع لبنان"، مشيراً إلى أنه "سوف يتم تطبيق سلسلة تعليمات جديدة من حيفا إلى الحدود مع لبنان".

"رد قريب من حزب الله"

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن المسؤولين الأمنيين في إسرائيل يُقدّرون أن ردّ حزب الله على استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت، قد يتمّ يوم غد الأحد أو خلال 24 ساعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيليّ يستعدّ لهجوم واسع من "حزب الله"، معلنة أنه سوف تطرأ تغييرات على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

ويأتي هذا الكلام وسط تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الهجمات المكثفة، مساء السبت، على مناطق عدة في جنوب لبنان، مستهدفاً أكثر من 15 بلدة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ الجيش يهاجم أهدافاً لـ"حزب الله"، مشيراً إلى أنه "تمت مهاجمة أكثر من 400 منصة إطلاق تابعة لحزب الله، اليوم".

من ناحيتها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن "الهجوم الحالي على لبنان يأتي عقب رصد تحرّكات لحزب الله لإطلاق موجة واسعة من الصواريخ".

وأوضحت الهيئة نقلاً عن مصدر عسكري إنه "تم اتخاذ قرارٍ برفع وتيرة العمل ضد لبنان وملاحقة حزب الله".