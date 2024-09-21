انتشلت فرق الإغاثة، مساء اليوم السبت، شهيداً جديداً من تحت أنقاض المبنى المدمر في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك جراء الغارة الإسرائيلية التي طالت المنطقة أمس الجمعة.

Advertisement

وحالياً، فإن أعمال رفع الأنقاض متواصلة في الضاحية في حين أن العديد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

من جهته، أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض أن عدد شهداء الغارة ارتفع إلى 38، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي لشهداء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية بات 82.

وذكر الأبيض أن تفجيرات أجهزة "البيجر" أسفرت عن جرح 2950 شخصاً، معلناً أن 777 جريحاً ما زالوا في المستشفيات بينهم 152 حالة حرجة.