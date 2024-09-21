قصفٌ عنيف يطال الجنوب فجراً.. و "حزب الله" يقصفُ قاعدة ومطاراً بصواريخ "فادي"!

تشهد جبهة جنوب لبنان توتراً كبيراً منذ ساعات الفجر الأولى إثر شنّ العدو الإسرائيليّ سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من القرى والبلدات.

وذكرت المعلومات الميدانية أنّ القصف طال أطراف بلدات عزة، زفتا، العدوسية، كما تم استهداف بلدة رومين ووادي السلوقي.

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أيضاً، ذكرت المعلومات أن الغارات طالت أطراف بلدتي زوطر وديرسريان، في استهدف الطيران الحربي الوادي بين منطقتي رومين ودير الزهراني بالإضافة إلى غارات أخرى طالت بلدات القنطرة، بني حيان وبنعفول.

عمليات لـ"حزب الله"

إلى ذلك، جرى تسجيل إطلاق رشقات صاروخية كثيفة من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، ما استدعى تشغيل صافرات الإنذار في العديد من المناطق هناك وتحديداً في الجليل الأعلى.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تم تشغيل الإنذارات في مستوطنات كنعام، وادي يزرعيل، رمات يشاي، ألون هجليل، نحاليل، أورانيم، ألوني آبا، رمات دافيد، كفارباروخ، تمرات، سدي يعقوب، كفرباروخ، وغيرها.

بدوره، أعلن "حزب الله" في بيان استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك رداً على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين. ‏