"حزب الله" يعلن الرّد على "تفجير البيجر".. ماذا فعل؟

أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، تنفيذ "ردّ أولي" على المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك عبر تفجير أجهزة "البيجر" واللاسلكي.

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