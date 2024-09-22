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لبنان
"حزب الله" يعلن الرّد على "تفجير البيجر".. ماذا فعل؟
Lebanon 24
22-09-2024
|
00:27
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أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، تنفيذ "ردّ أولي" على المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك عبر تفجير أجهزة "البيجر" واللاسلكي.
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وذكر الحزب أنه قام بقصف
بِقصف مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا، وذلك عند الساعة (6:30) من صباح هذا اليوم الأحد.
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