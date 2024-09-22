"حزب الله" يُحرق حيفا.. مشاهد تكشف النار والدمار

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية سلسلة من المشاهد توثق حالة الدمار في مدينة حيفا، وذلك عقب سقوط صواريخ أطلقها "حزب الله" باتجاه المنطقة.

وأظهرت اللقطات عدداً من المباني والسيارات التي اندلعت فيها النيران، في حين أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تغيير في التعليمات اعتباراً من الساعة 6:00 وإلغاء الدروس من حيفا إلى الشمال.

"حزب الله" يرد على "تفجير البيجر"

بدوره، أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، تنفيذ "ردّ أولي" على المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك عبر تفجير أجهزة "البيجر" واللاسلكي.



وذكر الحزب أنه قام بقصف بِقصف مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا، وذلك عند الساعة (6:30) من ‏صباح هذا اليوم الأحد.

وخلال ساعات الفجر، أعلن الحزب في بيان أيضاً استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2.

سقوط مباشر لاحد الصواريخ في شمال حيفا.



منزل مستوطن يشتعل pic.twitter.com/wPNfdY2L5j — Hanzala (@Hanzpal2) September 22, 2024 Advertisement

حزب الله يزلزل مدينة حيفا المحتلة 🇵🇸 🇱🇧🔴 pic.twitter.com/i0RPGAuacx — غزة الآن - Gaza Now (@nowgnna) September 22, 2024







