غارات إسرائيلية جديدة تطالُ الجنوب.. هذه المناطق مستهدفة

استأنف العدو الإسرائيلي هجماته المكثفة على جنوب لبنان، مستهدفاً عشرات المناطق والبلدات وذلك بعد ضربات معادية سابقة نفذها فجر اليوم الأحد.

وذكر مصادر ميدانيّة أنّ القصف طال مناطق عيترون، الخيام، جبل الريحان، وادي جهنم، الصالحاني، مجدل زون، مروحين، الجرمق، راميا، الطيبة، كفرملكي، المحمودية العيشية، عين قانا، وادي العزية، زبقين، وحمى زلايا في البقاع الغربي.

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ومنذ الصباح، تشهد جبهة جنوب لبنان توتراً كبيراً إثر غارات عنيفة طالت بلدات مختلفة منها زفتا، العدوسية، رومين، زوطر، ديرسريان، دير الزهراني، القنطرة، بني حيان وبنعفول.

عمليات لـ"حزب الله"

إلى ذلك، أعلن "حزب الله" في بيان استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك رداً على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين. ‏

كذلك، تحدث "حزب الله"، عن تنفيذ "ردّ أولي" على المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك عبر تفجير أجهزة "البيجر" واللاسلكي.

وذكر الحزب أنه قام بقصف بِقصف مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا، وذلك عند الساعة (6:30) من ‏صباح هذا اليوم الأحد.

100 صاروخ

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 100 صاروخ أطلقت من لبنان صباح الأحد، وذلك بعد ساعات من توجيهه ضربات جوية مكثّفة ضد أهداف لحزب الله.

وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب صفارات الإنذار التي انطلقت بين الساعة 6:24 و 6:32 وبين الساعة 6:52 و 07:00 في العديد من المناطق في شمال إسرائيل، تم تحديد حوالي 85 قذيفة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "تم اعتراض بعض القذائف، وتم تحديد قذائف سقطت في مناطق كريات بياليك وتسور شالوم ومورشيت، تعمل خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية حاليًا على إخماد العديد من الحرائق التي اندلعت في المنطقة".

وتابع: "في أعقاب صفارات الإنذار التي انطلقت في الساعة 4:48 و 5:10 في منطقة وادي يزرعيل، تم تحديد حوالي 20 قذيفة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، تم اعتراض معظم القذائف، وسقط الباقي في مناطق مفتوحة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".