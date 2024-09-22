أسئلة كثيرة طرحت منذ حصول عملية الاغتيال التي طالت قادة "فرقة الرضوان" في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومنها ما اذا كانت الجبهة اللبنانية ستتأثر سلباً بعد هذه الضربة التي تلقاها "حزب الله".

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وبحسب المصادر، فإنّ اللافت كان عدم توقف جبهة الاسناد بالرغم من انها كانت توقفت سابقا بعد استشهاد القيادي فؤاد شكر ليوم او يومين، وهذا مرده أنّ "فرقة الرضوان" لا تقوم بأي دور فعلي في الجبهة اليوم.

كذلك، تقول المصادر إنّ الدور الذي قد تقوم به "فرقة الرضوان" سيكون مستقلاً عن الدور الحالي للفرق المقاتلة في الجنوب، وعليه فإن ما حصل لا يشكل استحقاقاً داهماً بل يمكن ترميمه بشكل هادئ.