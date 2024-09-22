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لبنان

"أمر خطير بارز".. ماذا كشفت غارة الضاحية؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
22-09-2024 | 01:30
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قالت مصادر معنية بالشأن العسكريّ لـ"لبنان24" إن نشر الإعلام الإسرائيلي لأسماء ومهام قادة "حزب الله" الذين تمّ استهدافهم في الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، يشير إلى أن هناك من يُسرب المعلومات عن هؤلاء ويُفصّل الكثير عن مهماتهم ضمن شرحٍ دقيق.
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وأشارت المصادر إلى أنّ هذا الأمر "يمثل ثغرة كبيرة يعاني منها حزب الله على الصعيد الأمني والاستخباراتيّ"، وأضافت: "يمكننا القول ان إسرائيل تمتلك معلومات استخبارية عميقة ومن عملاء على أوسع دراية ممكنة بكلّ ما يحدث داخل الحزب وهذا الأمر خطير جداً بكل المقاييس".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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