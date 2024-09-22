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لبنان

استخدمها "الحزب" لأوّل مرة.. ماذا نعرف عن "صواريخ فادي"؟

Lebanon 24
22-09-2024 | 01:47
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كان لافتاً، اليوم الأحد، إعلان "حزب الله" استخدام صواريخ من نوع "فادي 1" و "فادي 2" في عملياته الجديدة ضد أهداف ومواقع إسرائيلية وتحديداً قاعدة ومطار رامات ديفيد ومُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا.
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وهي المرة الأولى التي يعلن فيها "حزب الله" استخدام هذه الصواريخ منذ بدء التوتر على جبهة لبنان يوم 8 تشرين الأول الماضي.. فماذا تقول المعلومات عن سلاح "فادي 1" و "فادي 2"؟
قناة "الميادين" نشرت تقريراً قالت فيه إن صاروخ "فادي 1" هو من عيار 220 ملم ومداه 80 كلم، بينما صاروخ "فادي 2" هو من عيار 302 ويصل مداه إلى 105 كلم.
وذكرت القناة أن "المقاومة في لبنان لم تستخدم الصواريخ الدقيقة الموجودة لديها"، مشيرة إلى أن "القاذفات التي تمّ إطلاقها وهي من إحدى منشآت عماد، لا تتأثر بكل الغارات الإسرائيلية".
 
 
 
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