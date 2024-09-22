الرقم يرتفع.. كم بلغ عدد شهداء غارة الضاحية؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، أن عدد شهداء غارة الضاحية الجنوبية لبيروت ارتفع إلى 45 شخصاً.

وذكرت الوزارة أن أعمال رفع الأنقاض ما زالت مستمرة لليوم الثالث على التوالي، مشيرة إلى أن الأدلة الجنائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باشرت أخذ عينات من جثامين شهداء في المستشفيات لم تحدد هويتهم بعد، وذلك لإجراء فحوصات الـDNA وتحديد هويات أصحابها.