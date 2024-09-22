جديد غارات الجنوب.. شهيد بقصفٍ طال عيترون

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، استشهاد شخص وجرح آخر جراء غارة إسرائيلية طالت بلدة عيترون - جنوب لبنان.

ومنذ ساعات الصباح، شنت العدو الإسرائيلي هجمات مكثفة استهدفت عشرات البلدات والمناطق في جنوب لبنان.

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وذكر مصادر ميدانيّة أنّ القصف طال مناطق عيترون، الخيام، جبل الريحان، وادي جهنم، الصالحاني، مجدل زون، مروحين، الجرمق، راميا، الطيبة، كفرملكي، المحمودية العيشية، عين قانا، وادي العزية، زبقين، وحمى زلايا في البقاع الغربي.

عمليات لـ"حزب الله"



إلى ذلك، أعلن "حزب الله" في بيان استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك رداً على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين. ‏

كذلك، تحدث "حزب الله"، عن تنفيذ "ردّ أولي" على المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك عبر تفجير أجهزة "البيجر" واللاسلكي.

وذكر الحزب أنه قام بقصف بِقصف مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا، وذلك عند الساعة (6:30) من ‏صباح هذا اليوم الأحد.

