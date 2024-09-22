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لبنان

من تل أبيب.. بيانٌ يطال لبنان!

Lebanon 24
22-09-2024 | 03:09
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن "الضربات ضد حزب الله ستتواصل وتتصاعد"، مشيراً إلى أنه "نفذ هجمات استهدافت بعض الأهداف للحزب في لبنان". 

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "حزب الله أطلق نحو 115 (صاروخا) نحو المناطق المدنية في شمال إسرائيل"، زاعما أن "حزب الله يستهدف المدنيين".
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وشدد أدرعي على أن "حزب الله يدعي انه استهدف أهدافا عسكرية لكن الحقيقة أن صواريخه استهدفت مدنيين"، حسب زعمه.

وصباح اليوم، أعلن "حزب الله" مهاجمة مجمع إسرائيلي للصناعات العسكرية في شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا في رد أولي على تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي".
 
كذلك، تحدث الحزب عن مهاجمة قاعدة ومطار رامات ديفيد في إسرائيل بالصواريخ ذاته المذكورة.

إسرائيل تغلق مدارس الشمال
من ناحيتها، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل، الأحد، أنها أمرت بإغلاق كل المدارس في مناطق شمال البلاد القريبة من الحدود مع لبنان، بعد إطلاق حزب الله دفعات من الصواريخ في وقت مبكر اليوم.

وأفادت الجبهة الداخلية بأن المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ستبقى مغلقة حتى الساعة السادسة مساء الإثنين.
 
 
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