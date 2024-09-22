Advertisement

لبنان

الأمم المتحدة في لبنان: المنطقة تقترب من كارثة وشيكة

Lebanon 24
22-09-2024 | 03:25
A-
A+

Doc-P-1249968-638625972222489531.jpg
Doc-P-1249968-638625972222489531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، الأحد، من أن المنطقة تقترب من "كارثة وشيكة"، وسط ارتفاع منسوب التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، مشددة على أن الحل العسكري لن يفيد أي طرف.
وقالت المنسقة الدولية جينين هينيس-بلاسخارت على منصة إكس: "مع اقتراب المنطقة من كارثة وشيكة، لا يمكن التشديد بما يكفي على أنّه لا يوجد حلّ عسكري من شأنه أن يوفّر الأمان لأيّ طرف".
Advertisement
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعا لمسؤولين عسكريين في حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية إلى 45 شهيدا، وفق حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة، الأحد، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض لليوم الثالث على التوالي.
(سكاي نيوز)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-09-22
06:08 | 2024-09-22
06:00 | 2024-09-22
05:55 | 2024-09-22
05:49 | 2024-09-22
05:37 | 2024-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24