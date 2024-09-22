الأمم المتحدة في لبنان: المنطقة تقترب من كارثة وشيكة

Advertisement

حذّرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، الأحد، من أن المنطقة تقترب من "كارثة وشيكة"، وسط ارتفاع منسوب التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، مشددة على أن الحل العسكري لن يفيد أي طرف.وقالت المنسقة الدولية جينين هينيس-بلاسخارت على منصة إكس: "مع اقتراب المنطقة من كارثة وشيكة، لا يمكن التشديد بما يكفي على أنّه لا يوجد حلّ عسكري من شأنه أن يوفّر الأمان لأيّ طرف".وارتفعت حصيلة الشهداء جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعا لمسؤولين عسكريين في حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية إلى 45 شهيدا، وفق حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة، الأحد، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض لليوم الثالث على التوالي.(سكاي نيوز)