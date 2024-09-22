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لبنان

"إسرائيل قتلت اللبنانيين".. كلام بارز من الراعي

Lebanon 24
22-09-2024 | 04:36
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قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إن لبنان يعيش حزناً شديداً إثر الأحداث الدموية التي شهدها خلال الأيام القليلة الماضية، وأضاف: "لقد قتلت إسرائيل لبنانيين وقياديين من صفوف حزب الله في ضربات غير مسبوقة خالية من الإنسانية ومتعدية على حدود المشاعر البشرية".
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وخلال عظة الأحد، قال الراعي: "في الحرب الجميع مغلوبون الجميع خاسرون أما الرابحون الوحيدون فهم تجار الأسلحة فليت المتحاربون يقفون أمام نفوسهم وأمام الله لرموا السلاح من أيديهم".
وشدّد الراعي على أهمية وجود دولة لبنانية مستقلة مستقرة قادرة على طي صفحة الانقسامات الداخلية والحروب، داعياً إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد لمجلس النواب صلاحياته التشريعية والمحاسبة ولمجلس الوزراء صلاحياته الدستورية.
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