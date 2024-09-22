أصدرت "المقاومة الاسلامية" بيانا جاء فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد بنجك "علي الرضا" مواليد العام 1992 من بلدة الشعيتية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

Advertisement