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لبنان

شهيدان جديدان لـ"حزب الله"

Lebanon 24
22-09-2024 | 05:30
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 أصدرت "المقاومة الاسلامية" بيانا جاء فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد بنجك "علي الرضا" مواليد العام 1992 من بلدة الشعيتية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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كما نعى "حزب الله" في بيان لاحق الشهيد المجاهد محمد علي زريق "باقر" مواليد عام 1985 من بلدة المعلّقة في البقاع.
 
المصدر: الوكالة الوطنبة
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