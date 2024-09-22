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لبنان

شهيد في الغارة على بلدة الخيام

Lebanon 24
22-09-2024 | 05:30
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان عصر اليوم الاحد، ان غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة الخيام أدت إلى استشهاد شخص.
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