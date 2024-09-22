كتب السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني، في منشور على حسابه عبر "اكس" اليوم الاحد: "كما تعلمون، في جريمة الانفجارات الأخيرة في لبنان أصبت أنا أيضاً مثل عدد كبير من اللبنانيين".

وأوضح، أنه "بالإجراءات الأولية والمهمة من الأطباء اللبنانيين ومن ثم بالجهود القيمة من الأطباء الإيرانيين، تتقدم عملية علاجي بشكل جيد".

وتابع أماني: "هذه الإصابة شرف لي كما كنت مع الشعب اللبناني المظلوم في جريمة الحرب هذه".