Advertisement

لبنان

بعد إصابته بـ"البيجر".. السفير الإيراني في لبنان: شرف لي

Lebanon 24
22-09-2024 | 05:49
A-
A+
Doc-P-1250019-638626062320126405.jpeg
Doc-P-1250019-638626062320126405.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني، في منشور على حسابه عبر "اكس" اليوم الاحد: "كما تعلمون، في جريمة الانفجارات الأخيرة في لبنان أصبت أنا أيضاً مثل عدد كبير من اللبنانيين".

وأوضح، أنه "بالإجراءات الأولية والمهمة من الأطباء اللبنانيين ومن ثم بالجهود القيمة من الأطباء الإيرانيين، تتقدم عملية علاجي بشكل جيد".

وتابع أماني: "هذه الإصابة شرف لي كما كنت مع الشعب اللبناني المظلوم في جريمة الحرب هذه".
Advertisement
وكانت السفارة الإيرانية في لبنان قد أعلنت أن السفير مجتبى أماني أصيب في يده وعينه، جرّاء انفجار جهاز "البيجر".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2024-09-22
12:13 | 2024-09-22
12:08 | 2024-09-22
12:00 | 2024-09-22
12:00 | 2024-09-22
11:59 | 2024-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24