نتنياهو يهدد ويتوعّد: إن لم يفهم "الحزب" الرسالة فأعدكم بأنه سيفهمها

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عصر اليوم الأحد، أن "إسرائيل لن تتهاون مع الهجمات على مواطنيها ومدنها وسنفعل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن".





وقال: "إذا لم يفهم حزب الله الرسالة التي وجهناها له فأعدكم بأنه سيفهمها"، مضيفا: "نحن عازمون على إعادة سكاننا في الشمال إلى منازلهم بأمان".

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