"الصحة" تعلن حصيلة الغارة على المالكية.. كم بلغت؟

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان عصر اليوم الاحد، ان غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة المالكية أدت إلى استشهاد شخص وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

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