أمطار متفرقة وخلايا رعدية.. إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل، وضباب على المرتفعات.تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع فرص تشكل خلايا رعدية، خاصة في المناطق الشمالية، ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر. تنحسر الأمطار خلال الليل، ويستقر الطقس تدريجا.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية، متمركز فوق تركيا، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى مساء يوم الاثنين حيث يستقر تدريجيا، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الثلاثاء. تحذير:ارتفاع موج البحر يتخطى أحيانا المتر ونصف المتر خاصة على الشواطئ الشمالية. يجب القيادة بحذر بسبب الضباب على الطرقات الجبلية وأثناء تساقط الامطار.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة، حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة، تشتد أحيانا خاصة في المناطق الشمالية، مع فرص تشكل خلايا رعدية، ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 45 كم/س، فيرتفع معها موج البحر. كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء الرؤية.الإثنين:غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل، وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع فرص تشكل خلايا رعدية، خاصة في المناطق الشمالية، ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر. تنحسر الأمطار خلال الليل، ويستقر الطقس تدريجيا.الثلاثاء:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، ودون تعديل يذكر على الساحل، مع احتمال تساقط الرذاذ فجرا في المناطق الشمالية.الأربعاء:قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، حيث تعود إلى معدلاتها فوق الجبال، وتتخطاها في الداخل.