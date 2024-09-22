أعلن "حزب الله" في بيان عصر اليوم، انه هاجم تموضعات جنود العدو في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح.







وجاء في بيانه: "هاجمنا بأسراب من المسيرات الانقضاضية تموضعات جنود العدو في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح وأصابت المسيرات أهدافها بدقة".

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