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لبنان

هجوم جديد لـ"الحزب".. هذا ما استهدفته المسيرات الانقضاضية قبل قليل

Lebanon 24
22-09-2024 | 06:49
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أعلن "حزب الله" في بيان عصر اليوم، انه هاجم تموضعات جنود العدو في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح.



وجاء في بيانه: "هاجمنا بأسراب من المسيرات الانقضاضية تموضعات جنود العدو في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح وأصابت المسيرات أهدافها بدقة".
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