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لبنان

وصول مساعدات ومستلزمات طبية من العراق إلى بيروت

Lebanon 24
22-09-2024 | 06:56
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تسلمت وزارة الصحة ممثلة بمدير عام الوزارة فادي سنان مساعدات ومستلزمات طبية من وزارة الصحة العراقية، في حضور المستشار الأول في السفارة العراقية زاهي علي الأسدي ووفد من السفارة العراقية وضباط من جهاز أمن المطار .
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ووصلت بعد ظهر اليوم الى القاعدة الجوية في المطار طائراتان عسكريتان وعلى متنهما ما يقارب 11 طنا من المستلزمات الطبية.

وشكر سنان الحكومة العراقية ورئيسها والسفارة على "الجهود والمساعدة الدائمة للبنان سواء في موضوع الكهرباء أو في الظروف العصيبة التي تمر على لبنان حاليا بعد الاعتداءات الاسرائيلية غير المسبوقة". ونوه بدور العراق في الوقوف دائما الى جانب لبنان، مشيرا إلى  ان "لبنان يستقبل يوميا مساعدات ومستلزمات طبية عراقية منذ وقوع الاعتداءات، وعدد الطائرات العراقية التي وصلت الى لبنان خمس طائرات نقلت مستلزمات طبية وكل ما تحتاجه المستشفيات، ومن المتوقع وصول المزيد". وأشار الى ان وزارة الصحة  تجري اتصالات مع عدد من الدول الصديقة بهذا الشأن .

إشارة الى أنه منذ صباح اليوم التالي لوقوع التفجيرات في لبنان بدأ العراق بإرسال المساعدات  والمستلزمات الطبية والاسعافية والأدوية.

 
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