Advertisement

لبنان

وزير التربية: غداً الاثنين هو يوم تدريس عادي

Lebanon 24
22-09-2024 | 07:06
A-
A+
Doc-P-1250032-638626108685190368.jpg
Doc-P-1250032-638626108685190368.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ، ان يوم غد الاثنين هو يوم تدريس عادي في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية والجامعات الرسمية والخاصة .

ولفت إلى أن المناطق التي تشهد توترات أو أعمالا حربية ، يعود لإدارة المؤسسة التربوية تقرير المناسب شرط إبلاغ المناطق التربوية . 
Advertisement

ودعا الحلبي المواطنين إلى عدم الأخذ بالشائعات التي يروجها  البعض على مواقع التواصل الإجتماعي  ، كاشفا ان القضاء سوف يلاحق مروجيها .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2024-09-22
12:13 | 2024-09-22
12:08 | 2024-09-22
12:00 | 2024-09-22
12:00 | 2024-09-22
11:59 | 2024-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24