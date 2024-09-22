وزير التربية: غداً الاثنين هو يوم تدريس عادي

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أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ، ان يوم غد الاثنين هو يوم تدريس عادي في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية والجامعات الرسمية والخاصة .ولفت إلى أن المناطق التي تشهد توترات أو أعمالا حربية ، يعود لإدارة المؤسسة التربوية تقرير المناسب شرط إبلاغ المناطق التربوية .ودعا الحلبي المواطنين إلى عدم الأخذ بالشائعات التي يروجها البعض على مواقع التواصل الإجتماعي ، كاشفا ان القضاء سوف يلاحق مروجيها .