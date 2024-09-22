جولة للواء خير غداً في موقع الاعتداء الاسرائيلي في الضاحية الجنوبية

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يجول الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، بتوجيهات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبالتعاون مع بلديات الضاحية، في منطقة القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت، موقع الاعتداء الإسرائيلي يوم غد الاثنين تمام الساعة 11 صباحاً.ومن المقرر، ان يرافقه فريق فني للكشف والاطلاع على الاضرار واوضاع المواطنين هناك.