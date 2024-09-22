بيرم: الجائزة التي تنتظرنا من التضحيات عظيمة جداً

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قال وزير العمل مصطفى بيرم إنّ "المعركة الآن ليست معركة عمليات لتحرير الأرض بل هي معركة وجودية".وأضاف: "هناك مشروع غربي إستعماري مجرم قاتل ليس في كل وقت يستطيع جلب جيوشه إلى منطقتنا، يريد ثكنة موجودة بيننا ويعتدي علينا بها وهي إسرائيل. عندما تواجه هذه الثكنة فإنك تواجه من زرعها ونحن الآن نواجه مشروعاً عالمياً يبدأ بأميركا والغرب وينتهي بإسرائيل ومن معهم من كلاب الحراسة الموجودين في منطقتنا فنحن نواجههم جميعا".وختم: "لأن التضحيات عظيمة فإنّ الجائزة التي تنتظرنا من هذه التضحيات عظيمة جداً".