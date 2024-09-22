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لبنان

الحصيلة ارتفعت... كم بلغ عدد الاصابات في الغارة على المالكية؟

Lebanon 24
22-09-2024 | 09:55
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في تحديث لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة المالكية، انها أدت إلى استشهاد شخص وارتفع عدد الجرحى إلى أربعة أشخاص.
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