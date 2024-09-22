الحصيلة ارتفعت... كم بلغ عدد الاصابات في الغارة على المالكية؟

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في تحديث لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة المالكية، انها أدت إلى استشهاد شخص وارتفع عدد الجرحى إلى أربعة أشخاص.

Advertisement