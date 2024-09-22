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لبنان

أضرم النار بسيارة مواطن في برّ الياس و"المعلومات" تكشف الملابسات!

Lebanon 24
22-09-2024 | 07:46
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

"بتاريخ 9-9-2024، ادعى المدعو (م. ن.، مواليد عام 1989) أنّ مجهولاً أقدم على إضرام النار بسيارته نوع "كيا ريو" لون أبيض المركونة أمام البناء الذي يقيم فيه في محلة بر الياس، ما أدّى الى احتراقها بالكامل.
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على الأثر، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية الفاعل، ويدعى  ف. ح. (مواليد عام 1984، مكتوم القيد)
بتاريخ 13-9-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه امام منزله في محلة بر الياس وضبطت الدراجة الآلية المستخدمة في العملية. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على إحراق سيارة المدّعي، وذلك بتحريض من صديق له مقيم في المبنى ذاته حيث مكان إقامة المدعي، والناطور السابق للبناء كونهما على خلافات مع صاحب السيارة ومالك البناء، وهما كل من م. ق. (مواليد عام 1989، فلسطيني) و خ. ف. (مواليد عام 1981، لبناني).

بناء عليه، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة برالياس.

 باستماعهما، أكدا ما ورد في إفادة (ف. ح.) لجهة تحريضه على إحراق السيارة.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع الدراجة المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
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