25
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أضرم النار بسيارة مواطن في برّ الياس و"المعلومات" تكشف الملابسات!
Lebanon 24
22-09-2024
|
07:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:
"بتاريخ 9-9-2024، ادعى المدعو (م. ن.، مواليد عام 1989) أنّ مجهولاً أقدم على إضرام النار بسيارته نوع "كيا ريو" لون أبيض المركونة أمام البناء الذي يقيم فيه في محلة بر الياس، ما أدّى الى احتراقها بالكامل.
Advertisement
على الأثر، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية الفاعل، ويدعى ف. ح. (مواليد عام 1984، مكتوم القيد)
بتاريخ 13-9-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه امام منزله في محلة بر الياس وضبطت الدراجة الآلية المستخدمة في العملية. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على إحراق سيارة المدّعي، وذلك بتحريض من صديق له مقيم في المبنى ذاته حيث مكان إقامة المدعي، والناطور السابق للبناء كونهما على خلافات مع صاحب السيارة ومالك البناء، وهما كل من م. ق. (مواليد عام 1989، فلسطيني) و خ. ف. (مواليد عام 1981، لبناني).
بناء عليه، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة برالياس.
باستماعهما، أكدا ما ورد في إفادة (ف. ح.) لجهة تحريضه على إحراق السيارة.
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع الدراجة المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن إبراهيم عقيل يكشفها قيادي إسرائيليّ.. ما هي؟
Lebanon 24
مفاجأة عن إبراهيم عقيل يكشفها قيادي إسرائيليّ.. ما هي؟
15:13 | 2024-09-21
21/09/2024 03:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"توسيع القتال مع لبنان".. إعلان إسرائيليّ عاجل!
Lebanon 24
"توسيع القتال مع لبنان".. إعلان إسرائيليّ عاجل!
13:41 | 2024-09-21
21/09/2024 01:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم واسع".. هذا موعد ردّ "حزب الله" على ضربة الضاحية!
Lebanon 24
"هجوم واسع".. هذا موعد ردّ "حزب الله" على ضربة الضاحية!
13:18 | 2024-09-21
21/09/2024 01:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إجتماع الضاحية".. إليكم ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن "إجتماع الضاحية".. إليكم ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ
14:16 | 2024-09-21
21/09/2024 02:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة اختفاء طائرة تابعة لـ"طيران الشرق الأوسط" فوق قبرص؟
Lebanon 24
ما حقيقة اختفاء طائرة تابعة لـ"طيران الشرق الأوسط" فوق قبرص؟
10:31 | 2024-09-22
22/09/2024 10:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:30 | 2024-09-22
هذا ما كان يُخطّط له "إجتماع الضاحية".. موقع أميركي يكشف
12:13 | 2024-09-22
"إذا لم يستوعبوا الرسالة".. تهديد إسرائيلي جديد لـ"حزب الله"
12:08 | 2024-09-22
هرتسوغ عن ضربة الضاحية: استهدفنا من كانوا يخططون لـ "7 تشرين أول" جديد
12:00 | 2024-09-22
ماذا سيفعل نصرالله؟ تقريرٌ إسرائيلي يعلن!
12:00 | 2024-09-22
"أعدادها تتزايد وحوادثها "قاتلة".. هذه المركبات خطرٌ متنقل على طرقات لبنان
11:59 | 2024-09-22
اقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا والنبطية غدًا
فيديو
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
22/09/2024 19:47:03
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
22/09/2024 19:47:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
22/09/2024 19:47:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24