لهذا السبب قُطع الطريق الذي يربط الحاصباني بمنطقة البقاع

عمل سلاح الهندسة في الجيش على نقل الصاروخ الذي سقط يوم امس في بلدة حاصبيا ولم ينفجر إلى منطقة قاطع ميمس، بعيدا عن المنطقة الاهلة بالسكان، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





وعمد الجيش إلى قطع الطريق الذي يربط الحاصباني بمنطقة البقاع من أجل تفجير الصاروخ، بعد ان اتخذت كل التدابير الأمنية حفاظا على سلامة المواطنين.

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