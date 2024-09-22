قاسم: مستعدّون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية



أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى ان "إسرائيل ارتبكت 3 جرائم حرب مؤلمة بالنسبة إلينا وهي تمثل أعلى درجات التوحش وقد استهدفت المدنيين والنساء والأطفال والصيدليات والبيوت".





وأكد في كلمة ألقاها خلال مراسم تشييع الشهيد إبراهيم عقيل في الضاحية الجنوبية لبيروت أن "حزب الله مستعد لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية"، مضيفاً: "لن نحدد كيفية الرد على العدوان ودخلنا مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح".



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وقال إن "عقيل كان قائدا للعمليات وأسس قوة الرضوان وهو شهيد القدس وفلسطين أرقى ميادين الجهاد". وقال إن "عقيل كان قائدا للعمليات وأسس قوة الرضوان وهو شهيد القدس وفلسطين أرقى ميادين الجهاد".