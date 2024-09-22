Advertisement

لبنان

قاسم: مستعدّون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية

Lebanon 24
22-09-2024 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1250064-638626202393124484.jpg
Doc-P-1250064-638626202393124484.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى ان "إسرائيل ارتبكت 3 جرائم حرب مؤلمة بالنسبة إلينا وهي تمثل أعلى درجات التوحش وقد استهدفت المدنيين والنساء والأطفال والصيدليات والبيوت".


وأكد في كلمة ألقاها خلال مراسم تشييع الشهيد إبراهيم عقيل في الضاحية الجنوبية لبيروت أن "حزب الله مستعد لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية"، مضيفاً: "لن نحدد كيفية الرد على العدوان ودخلنا مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح".
 

Advertisement

وقال إن "عقيل كان قائدا للعمليات وأسس قوة الرضوان وهو شهيد القدس وفلسطين أرقى ميادين الجهاد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2024-09-22
12:13 | 2024-09-22
12:08 | 2024-09-22
12:00 | 2024-09-22
12:00 | 2024-09-22
11:59 | 2024-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24