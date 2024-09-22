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لبنان

"حماس" أشادت بردّ "المقاومة": يربك حكومة الاحتلال

Lebanon 24
22-09-2024 | 10:00
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أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان، بـ"الرد الواسع الذي قامت به المقاومة الإسلامية في لبنان فجر اليوم الأحد، على المواقع العسكرية والاستراتيجية للكيان الصهيوني، ردا على جرائمه في فلسطين ولبنان".
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ووجهت التحية لرجال المقاومة في لبنان على "صمودهم وشجاعتهم في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، وتصميمهم على مواصلة القتال دعما وإسنادا لشعبنا الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأكدت أن "رد المقاومة الإسلامية النوعي على جرائم الاحتلال يؤكد فشل المخطط الصهيوني في الاستفراد بقطاع غزة، وفك الارتباط بين المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة في المنطقة، كما أنه يزيد من عدد الهاربين الصهاينة من الجليل بدلاً من إعادتهم كما يدعي المجرم نتنياهو".

وختمت حماس أن "التطور النوعي في رد المقاومة في لبنان والعراق واليمن يعزز من صمود شعبنا الفلسطيني ويربك حكومة الاحتلال التى تحاول أن تفرض معادلات جديدة لصالحها".

لبنان

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