الإتحاد العمالي: لحاضنة شعبية للمقاومة حفاظاً على كرامة الوطن

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دان الإتحاد العمالي العام الاعتداءات "الوحشية التي تشنّ على لبنان بواسطة أجهزة الإتصال أو عبر قصف المدنيين وهدم الأبنية على رؤوس ساكنيها في الضاحية الجنوبية"، مؤكدا أنّ "هذه المجازر لن تؤثّر بشيء في عزم المقاومة وقدرتها على التصدّي والهجوم، وما رأيناه اليوم من رد حازم، يؤكّد أنّ قدرة المقاومة بالتحرك كبيرة ومؤثرة وقد أدّت الى حالة فوضى وإرباك وخسائر كبيرة في الكيان الصهيوني".ودعا الإتحاد الى "حاضنة شعبية من مختلف مكونات الشعب اللبناني للمقاومة وأهل الجنوب والبقاع حفاظاً على كرامة الوطن".