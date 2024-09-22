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أوضحت شركة طيران الشرق الاوسط، في بيان، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا مفاده أن إحدى طائرات شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية، قد اختفت عن الرادار، يهم الشركة أن تنفي هذا الخبر، وتعلن أنه عار من الصحة جملة وتفصيلا".وكانت قد ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية ان طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" اختفت من شاشات الرادار فوق قبرص.