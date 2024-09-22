حصيلة شهداء ضربة الضاحية ترتفع

ارتفعت حصيلة شهداء الاستهداف الإسرائيلي للضاحية إلى 51 شخصا، وذلك بعد انتشال جثمان شهيد جديد.

ولا يزال هناك 10 أشخاص في عداد المفقودين، في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ.