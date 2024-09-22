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لبنان

نتنياهو: هدفنا إبعاد حزب الله عن الحدود وإضعافه

Lebanon 24
22-09-2024 | 11:34
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على وقع التصعيد الكبير الذي شهدته الجبهة اللبنانية مع إسرائيل، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن هذه حرب ضد إيران.
وأضاف مساء الأحد، في كلمة أمام الكنيست، أن الهدف يكمن بإبعاد حزب الله عن الحدود وإضعافه.
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وعن قرارات بعض الدول الأوروبية بحظر الأسلحة لإسرائيل، فرأى أنها لأسباب سياسية داخلية.

كما كشف أن المسؤولين الأوروبيين أكدوا مرارا أنهم مع إسرائيل في الغرف المغلقة رغم قرار حظر الأسلحة.
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