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لبنان

الصمد: المقاومة لن تنكسر لأنّها قضية حقّ

Lebanon 24
22-09-2024 | 11:53
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أكد النائب جهاد الصمد، في تصريح، أنّ "المقاومة لن تنكسر لأنّها قضية حق، وصاحب الحق سلطان، والنصر حليف دائم لها مهما طال الزمن أو قصر، وهي ماضياً وحاضراً ومستقبلاً كانت وما زالت تمثل قيم ومبادئ الدفاع عن الأرض والعرض والشرف والكرامة والإنسانية والعدالة". وختم: "نقول لكل طغاة العالم أنّ التاريخ لن يرحمكم".
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وكان الصمد قد استقبل في منزله ببلدة بخعون وفداً من المؤهلين المتقاعدين في الجيش، شكروه على وقوفه إلى جانبهم في قضية حصولهم على قسائم محروقات شأنهم في ذلك شأن المؤهلين المتقاعدين في الأجهزة الأمنية الأخرى، وتمنوا عليه "إكمال الجهود والمساعي في سبيل الوصول إلى حقوقهم".

وأوضح الصمد للوفد "اننا قدمنا مع عدد من النواب اقتراح قانون بهذا الخصوص، وهو اقتراح بات جاهزاً في المجلس وننتظر أن تعقد الهيئة العامة للمجلس النيابي جلسة عامة لها لإقراره"، مضيفاً "اننا نسعى لأن نضع في مشروع قانون موازنة العام 2025 نبذة في موازنة وزارة الدفاع تلحظ هذا الأمر، وإقرار حقكم وفق ما يقتضي القانون في المساواة بين جميع المتقاعدين".

كما استقبل الصمد رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات من الضنية والمنية وطرابلس وعكار والشمال بحث معهم شؤوناً عامة وخاصة.
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