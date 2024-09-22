اقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا والنبطية غدًا

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران اقفال فروع الجامعة في صيدا والنبطية وصور يوم غد الاثنين.

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وجاء في بيان صادر عنه: "عطفا على قرار وزير التربية والتعليم العالي،الذي ترك لمدراء المدارس والمعاهد والجامعات حرية تقييم الاوضاع الامنية لجهة فتح او إغلاق المؤسسات التعليمية، ونظراً لحالة عدم الاستقرار الناتجة عن استمرارالاعتداءات الاسرائيلية ،وحفاظا على سلامة الطلاب والأساتذة والموظفين. يعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران اقفال فروع الجامعة في صيدا والنبطية وصور يوم غد الاثنين الواقع فيه ٢٣ايلول٢٠٢٤ ،على ان تصدر الجامعة بيانات لاحقة وفقاً لتطور الاوضاع".