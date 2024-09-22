هرتسوغ عن ضربة الضاحية: استهدفنا من كانوا يخططون لـ "7 تشرين أول" جديد

صرّح الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ أن قادة حزب الله الذين تم استهدافهم في بيروت يوم الجمعة كانوا يخططون لشن هجمات مشابهة لهجمات 7 تشرين أول.



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وأشار هرتسوغ إلى أن حزب الله يواصل مهاجمة إسرائيل بشكل يومي، مما أدى إلى تدمير قرى وبلدات إسرائيلية، وتسبب في إجلاء نحو 100 ألف إسرائيلي من منازلهم.