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لبنان

هرتسوغ عن ضربة الضاحية: استهدفنا من كانوا يخططون لـ "7 تشرين أول" جديد

Lebanon 24
22-09-2024 | 12:08
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صرّح الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ أن قادة حزب الله الذين تم استهدافهم في بيروت يوم الجمعة كانوا يخططون لشن هجمات مشابهة لهجمات 7 تشرين أول.
 
وأشار هرتسوغ إلى أن حزب الله يواصل مهاجمة إسرائيل بشكل يومي، مما أدى إلى تدمير قرى وبلدات إسرائيلية، وتسبب في إجلاء نحو 100 ألف إسرائيلي من منازلهم.
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